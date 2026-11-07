Нетаньягу закликав сформувати уряд єдності в Ізраїлі — Jerusalem Post

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в суботу вперше після останніх виборів прямо закликав сформувати уряд єдності. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Заклик до єдності

Нетаньягу заявив, що настав час для єдності, і назвав її волею народу та потребою моменту. Він також сказав, що уряд, який спирається на прихильників терору, не боротиметься з тероризмом.

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Заяви про опозицію

За словами прем’єр-міністра, Ізраїль не виживе, якщо опозиція сформує уряд разом з ісламістами. Він стверджував, що така коаліція зруйнує країну зсередини. В анонсі Jerusalem Post цей сценарій описано як загрозу майбутньому та безпеці Ізраїлю.

Ці висловлювання є політичними твердженнями самого Нетаньягу, які видання передало як його заяви. На світлині, що супроводжує матеріал, Нетаньягу зображений у виборчому штабі партії «Лікуд» у Єрусалимі після загальних виборів 28 жовтня 2026 року.

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