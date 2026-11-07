CNBC：伯克希尔·哈撒韦第三季度回购96亿美元股票

综合企业伯克希尔·哈撒韦2026年第三季度回购了价值96亿美元的自家股票，超过上一季度的两倍。根据CNBC报道，该公司第二季度用于股票回购的资金为45亿美元，自年初以来此类交易总额达到约144亿美元。

营业利润下降

伯克希尔·哈撒韦旗下公司在7月至9月实现的营业利润为127.05亿美元，较上年同期的134.85亿美元下降5.8%。

保险承保利润下降43%，至13.52亿美元。保险业务的投资收入下降14%，至27.34亿美元。与此同时，伯克希尔·哈撒韦的铁路、能源和制造部门利润较去年有所增长。

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业绩与现金储备

计入其庞大股票投资组合的公司总利润下降28%，从307.96亿美元降至221.12亿美元。伯克希尔·哈撒韦的投资收益几乎减半，至94.07亿美元。

过去一个月，伯克希尔·哈撒韦A类股上涨超过12%，而标普500指数同期下跌5.5%。今年以来，该公司股价上涨13%，广泛市场指数上涨7.8%。

第三季度，伯克希尔·哈撒韦投资组合中持股规模最大的五家公司仍为Alphabet、美国运通、苹果、美国银行和可口可乐。现金储备总额增长3%，从第二季度的3655.14亿美元增至3774.35亿美元。与此同时，不计入铁路和能源业务资金以及国库券相关负债的资金总额为3523亿美元，环比下降1.9%。

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