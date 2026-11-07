波兰克拉科夫中央集市广场发生枪击事件，造成5人死亡后，国际领导人向波兰及遇难者家属表示慰问。据RMF24报道，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基、欧洲议会主席罗伯塔·梅措拉、拉脱维亚总统埃德加斯·林克维奇斯以及美国驻波兰大使汤姆·罗斯均对这起悲剧作出回应。

克拉科夫市中心发生枪击

枪击事件发生在2026年11月7日星期六，地点位于克拉科夫市中心。该媒体称，一名乘坐汽车的武装男子向随机路人开枪。

5人死亡，另有十余人受伤，其中包括两名警察。在处置过程中，执法人员击伤了袭击者，随后将其送往医院。警方拘留了该男子，相关部门则对事发现场区域实施了管控。

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领导人和外交官的反应

弗拉基米尔·泽连斯基在X平台发文，向遇难者的家人和亲属表示慰问。他表示，枪手的行为没有任何正当理由，并表达了对波兰的声援，祝愿伤者早日康复。

罗伯塔·梅措拉向受害者家属表示慰问，祝愿受影响者完全康复，并感谢相关部门迅速处置。她还提及自己近期对波兰的访问。

埃德加斯·林克维奇斯表示，拉脱维亚在这一悲剧时刻与波兰站在一起。汤姆·罗斯表示，随着有关克拉科夫大规模枪击事件的细节不断传来，美国与波兰人民站在一起。

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