В Польше после стрельбы на Главной рыночной площади Кракова, в результате которой погибли пять человек, международные лидеры выразили соболезнования Польше и семьям жертв. Как сообщает RMF24, на трагедию отреагировали президент Украины Владимир Зеленский, председатель Европейского парламента Роберта Метсола, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс и посол США в Польше Том Роуз.

Стрельба в центре Кракова

Стрельба произошла в субботу, 7 ноября 2026 года, в центре Кракова. По данным издания, вооруженный мужчина, передвигавшийся на автомобиле, открыл огонь по случайным прохожим.

Погибли пять человек, еще более десяти получили ранения, в том числе двое полицейских. Во время вмешательства правоохранители ранили нападавшего, после чего его доставили в больницу. Полиция задержала мужчину, а службы обеспечили безопасность территории места происшествия.

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Реакции лидеров и дипломатов

Владимир Зеленский в публикации на платформе X выразил соболезнования семьям и близким погибших. Он заявил, что поступку стрелка нет оправдания, выразил солидарность с Польшей и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

Роберта Метсола выразила соболезнования семьям жертв, пожелала пострадавшим полного выздоровления и поблагодарила службы за быстрое вмешательство. Она также упомянула о своем недавнем визите в Польшу.

Эдгарс Ринкевичс заявил, что Латвия солидарна с Польшей в это трагическое время. Том Роуз сообщил, что США солидарны с поляками, пока поступают подробности о массовой стрельбе в Кракове.

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