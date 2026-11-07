Konglomerat Berkshire Hathaway odkupił własne akcje o wartości 9,6 mld dolarów w trzecim kwartale 2026 roku — ponad dwukrotnie więcej niż w poprzednim kwartale. Według CNBC, w drugim kwartale spółka przeznaczyła na skup akcji 4,5 mld dolarów, a łączna wartość takich transakcji od początku roku sięgnęła około 14,4 mld dolarów.

Spadek zysku operacyjnego

Zysk operacyjny Berkshire Hathaway, wypracowany przez jej spółki, wyniósł od lipca do września 12,705 mld dolarów. To o 5,8% mniej niż 13,485 mld dolarów w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zysk z działalności ubezpieczeniowej spadł o 43%, do 1,352 mld dolarów. Dochód inwestycyjny działalności ubezpieczeniowej zmniejszył się o 14%, do 2,734 mld dolarów. Jednocześnie segmenty kolejowy, energetyczny i produkcyjny Berkshire Hathaway zwiększyły zyski w porównaniu z ubiegłym rokiem.

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Wyniki i rezerwy gotówkowe

Łączny zysk spółki, uwzględniający jej duży portfel akcji, zmniejszył się o 28% — z 30,796 mld dolarów do 22,112 mld dolarów. Zyski inwestycyjne Berkshire Hathaway spadły niemal o połowę, do 9,407 mld dolarów.

W ciągu ostatniego miesiąca akcje klasy A Berkshire Hathaway wzrosły o ponad 12%, podczas gdy indeks S&P 500 spadł w tym okresie o 5,5%. Od początku roku akcje spółki zyskały 13%, a szeroki indeks rynku — 7,8%.

Pięcioma największymi pakietami akcji w portfelu Berkshire Hathaway w trzecim kwartale pozostawały Alphabet, American Express, Apple, Bank of America i Coca-Cola. Łączna wartość rezerw gotówkowych wzrosła o 3% — do 377,435 mld dolarów z 365,514 mld dolarów w drugim kwartale. Jednocześnie kwota środków bez uwzględnienia środków przedsiębiorstw kolejowego i energetycznego oraz zobowiązań z tytułu bonów skarbowych wyniosła 352,3 mld dolarów, co oznacza spadek o 1,9% kwartał do kwartału.

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