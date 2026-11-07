В США 7 ноября 2026 года Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) объявило о создании оперативной группы Task Force Iron Gate. Она должна противодействовать использованию Ираном сухопутных маршрутов для перевозки современных систем вооружения и других материалов. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Задачи новой группы

Решение о формировании группы 7 ноября принял командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер. В состав Task Force Iron Gate войдут около 20 гражданских и военных специалистов, а базироваться она будет в Тампе, штат Флорида.

Группа будет сотрудничать с другими правительственными учреждениями США, чтобы отслеживать и предотвращать перемещение через сухопутные границы Ирана и Каспийское море современных систем вооружения, технологий двойного назначения и подсанкционных материалов. Также она будет следить за потоками доходов, которые Вашингтон считает незаконными.

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Морские ограничения

Купер заявил, что создание Task Force Iron Gate усиливает успех морской блокады Ирана, как её характеризует CENTCOM. По утверждению командования, эти меры в последние месяцы не позволили Ирану экспортировать сырую нефть на сумму более 25 млрд долларов.

CENTCOM сообщило, что новая группа сосредоточится на сухопутных границах Ирана и Каспийском море, тогда как морские ограничения охватывают иранские порты в Аравийском заливе и Оманском заливе. В командовании также заявили, что меры на море будут продолжаться в отношении всех судов, заходящих в иранские порты или выходящих из них, за исключением гуманитарной помощи.

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