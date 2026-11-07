CENTCOM створило оперативну групу для зриву сухопутних постачань Ірану — Anadolu Agency

У США 7 листопада 2026 року Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) оголосило про створення оперативної групи Task Force Iron Gate. Вона має протидіяти використанню Іраном сухопутних маршрутів для перевезення сучасних систем озброєння та інших матеріалів. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Завдання нової групи

Рішення про формування групи 7 листопада ухвалив командувач CENTCOM адмірал Бред Купер. До складу Task Force Iron Gate увійдуть приблизно 20 цивільних і військових фахівців, а базуватиметься вона в Тампі, штат Флорида.

Група співпрацюватиме з іншими урядовими установами США, щоб відстежувати та запобігати переміщенню через сухопутні кордони Ірану й Каспійське море сучасних систем озброєння, технологій подвійного призначення та підсанкційних матеріалів. Також вона стежитиме за потоками доходів, які Вашингтон вважає незаконними.

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Морські обмеження

Купер заявив, що створення Task Force Iron Gate посилює успіх морської блокади Ірану, як її характеризує CENTCOM. За твердженням командування, ці заходи в останні місяці не дозволили Ірану експортувати сиру нафту на суму понад 25 млрд доларів.

CENTCOM повідомило, що нова група зосередиться на сухопутних кордонах Ірану та Каспійському морі, тоді як морські обмеження охоплюють іранські порти в Аравійській затоці та Оманській затоці. У командуванні також заявили, що заходи на морі триватимуть щодо всіх суден, які заходять до іранських портів або виходять із них, за винятком гуманітарної допомоги.

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