W Stanach Zjednoczonych 7 listopada 2026 roku Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych USA (CENTCOM) ogłosiło utworzenie grupy operacyjnej Task Force Iron Gate. Ma ona przeciwdziałać wykorzystywaniu przez Iran tras lądowych do transportu zaawansowanych systemów uzbrojenia i innych materiałów. Poinformowała o tym Anadolu Agency.

Zadania nowej grupy

Decyzję o utworzeniu grupy 7 listopada podjął dowódca CENTCOM, admirał Brad Cooper. W skład Task Force Iron Gate wejdzie około 20 cywilnych i wojskowych specjalistów, a jej siedziba będzie znajdować się w Tampie na Florydzie.

Grupa będzie współpracować z innymi agencjami rządu USA, aby śledzić i zapobiegać przemieszczaniu przez lądowe granice Iranu i Morze Kaspijskie zaawansowanych systemów uzbrojenia, technologii podwójnego zastosowania oraz materiałów objętych sankcjami. Będzie także monitorować przepływy dochodów, które Waszyngton uważa za nielegalne.

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Ograniczenia morskie

Cooper oświadczył, że utworzenie Task Force Iron Gate wzmacnia sukces morskiej blokady Iranu, jak określa ją CENTCOM. Według dowództwa środki te w ostatnich miesiącach uniemożliwiły Iranowi eksport ropy naftowej o wartości ponad 25 mld dolarów.

CENTCOM poinformowało, że nowa grupa skoncentruje się na lądowych granicach Iranu i Morzu Kaspijskim, podczas gdy ograniczenia morskie obejmują irańskie porty w Zatoce Arabskiej i Zatoce Omańskiej. Dowództwo oświadczyło również, że środki na morzu będą nadal stosowane wobec wszystkich statków wpływających do irańskich portów lub z nich wypływających, z wyjątkiem pomocy humanitarnej.

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