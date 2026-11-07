2026年11月7日，美国中央司令部（CENTCOM）宣布成立“铁门”特别工作组（Task Force Iron Gate）。该工作组旨在阻止伊朗利用陆路运输先进武器系统及其他物资。据阿纳多卢通讯社报道。

新工作组的任务

11月7日，CENTCOM司令布拉德·库珀海军上将作出组建该工作组的决定。“铁门”特别工作组将由约20名文职和军事专家组成，驻扎在佛罗里达州坦帕市。

该工作组将与美国其他政府机构合作，追踪并阻止先进武器系统、军民两用技术和受制裁物资经由伊朗陆地边境和里海运输。它还将监控华盛顿认为非法的收入流动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

海上限制措施

库珀表示，“铁门”特别工作组的成立加强了CENTCOM所称的对伊朗海上封锁的成效。该司令部称，这些措施在近几个月阻止伊朗出口价值超过250亿美元的原油。

CENTCOM表示，新工作组将重点关注伊朗陆地边境和里海，而海上限制措施涵盖伊朗在阿拉伯湾和阿曼湾的港口。该司令部还表示，海上措施将继续适用于所有驶入或驶离伊朗港口的船只，人道主义援助除外。

关注我们在