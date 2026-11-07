据《耶路撒冷邮报》报道，以色列北部37岁囚犯埃亚尔·海布当天早晨遭枪杀。他获准作为康复计划的一部分离开监狱前往工作。袭击发生在65号公路纳哈尔-察尔蒙立交桥附近。

公交车站附近的袭击

海布因2014年一宗过失杀人案被判处18年监禁。他当时正前往公交车站，准备乘车前往该国北部的一家工厂，并计划在下班后乘坐公共交通工具返回监狱。

据该报报道，一辆汽车停在该男子身旁，车内人员开枪。海布受重伤，当场死亡。Magen David Adom急救服务调度中心于早上6时41分接到枪击报告。医护人员在车站附近的人行道上发现该男子昏迷不醒，身上有穿透伤。

警方已开始搜寻嫌疑人并展开调查。执法人员将这起枪击定性为具有犯罪动机。

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长期冲突背景下的杀害事件

2014年，海布因阿里·哈萨尔马死亡案被定罪。根据他在认罪协议中承认的起诉书材料，海布在塔尔-埃尔森林伏击哈萨尔马，并从近距离将其枪杀。他最初被控谋杀，但由于证据问题，指控被改为过失杀人。他还被裁定犯有与武器有关的罪行及共谋罪。

该报将海布之死与来自加利利城市巴阿纳的哈萨尔马家族两个分支之间的长期冲突联系起来。这场对抗始于2014年青少年之间的一场争执，据《耶路撒冷邮报》报道，已造成20人死亡，其中包括不姓哈萨尔马的人。在此之前，与该冲突有关的最近几起杀人事件发生在2023年。

该国北部的其他袭击

前一天晚上，22岁的优素福·哈马德在塔姆拉的一起枪击事件中死亡，另有一名男子受中度伤。约三小时后，25岁的马哈茂德·贾马勒在巴卡-加尔比耶遭枪杀；另有四人受伤。警方未报告这些事件与海布遇害案之间存在关联。

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