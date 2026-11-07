美国总统唐纳德·特朗普的政府正在考虑发布一项行政命令，允许将某些非营利组织认定为与恐怖主义有关联，并立即暂停其免税资格。《耶路撒冷邮报》援引《华尔街日报》和知情人士报道称。

据《华尔街日报》报道，官员们已为这份文件工作数月。同时，该草案仍在讨论中，因此可能不会完成，也可能不会提交总统签署。目前尚不清楚有多少组织以及哪些具体机构可能被纳入其适用范围。

暂停税务资格

这项可能出台的行政命令将依据美国《税法》第501(p)条，该条款此前从未以这种方式使用过。据该报报道，这一机制将使总统能够立即暂停组织的税务资格，这可能会大幅增加其运作难度。

这一程序的运行速度将远快于美国国税局通常针对非营利组织实施制裁的程序。通常，该程序包括详细审查、正式通知以及在法院挑战该决定的权利。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

白宫立场及此前举措

一名白宫代表向《华尔街日报》表示，有关可能出台行政命令的讨论属于推测。今年4月，白宫曾向记者表示，没有准备或考虑作出这样的决定。美国财政部和国税局没有回应该报的置评请求。

去年，特朗普签署了一份国家安全备忘录，指示国税局确保享有免税资格的组织不参与国内恐怖主义或政治暴力。今年9月，他还通过行政命令将antifa认定为国内恐怖组织。

美国司法部指控Southern Poverty Law Center对捐助者实施欺诈，称该组织秘密向线人付款。Southern Poverty Law Center否认这些指控。即将卸任的得克萨斯州州长格雷格·阿博特请求财政部长斯科特·贝森特暂停Council on American-Islamic Relations的税务资格，并称该组织与恐怖网络存在联系。CAIR驳回了这些说法。

关注我们在