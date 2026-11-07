У США розглядають указ проти неприбуткових організацій — Jerusalem Post

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість видати указ, який дозволить визнавати окремі неприбуткові організації такими, що мають зв’язки з тероризмом, та негайно призупиняти їхній статус звільнених від оподаткування. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на The Wall Street Journal і поінформованих співрозмовників.

За даними WSJ, посадовці працюють над документом уже кілька місяців. Водночас проєкт іще обговорюють, тому його можуть не завершити або не подати на підпис президенту. Наразі невідомо, скільки організацій та які саме структури можуть потрапити під його дію.

Призупинення податкового статусу

Імовірний указ спиратиметься на розділ 501(p) Податкового кодексу США, який раніше не застосовували в такий спосіб. За інформацією видання, цей механізм дав би президентові змогу одразу призупиняти податковий статус організацій, що могло б суттєво ускладнити їхню роботу.

Такий порядок діяв би значно швидше за звичайну процедуру Податкової служби США щодо санкцій проти неприбуткових організацій. Зазвичай вона передбачає детальну перевірку, офіційне повідомлення та право оскаржити рішення в суді.

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Позиція Білого дому та попередні кроки

Представник Білого дому заявив WSJ, що обговорення можливого указу є спекулятивними. У квітні Білий дім повідомляв журналістам, що такого рішення не готують і не розглядають. Міністерство фінансів США та Податкова служба не відповіли на запити газети про коментар.

Торік Трамп підписав меморандум із національної безпеки, який доручав Податковій службі забезпечити, щоб організації зі статусом звільнених від оподаткування не були причетні до внутрішнього тероризму або політичного насильства. У вересні він також указом визнав antifa внутрішньою терористичною організацією.

Міністерство юстиції США висунуло Southern Poverty Law Center обвинувачення у шахрайстві щодо донорів, заявивши, що організація таємно платила інформаторам. У Southern Poverty Law Center ці обвинувачення заперечують. Губернатор Техасу, який залишає посаду, Грег Ебботт просив міністра фінансів Скотта Бессента призупинити податковий статус Council on American-Islamic Relations, заявляючи про зв’язки організації з терористичними мережами. CAIR відкинула ці твердження.

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