Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность издать указ, который позволит признавать отдельные некоммерческие организации связанными с терроризмом и немедленно приостанавливать их статус освобождённых от налогообложения. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на The Wall Street Journal и информированных собеседников.

По данным WSJ, чиновники работают над документом уже несколько месяцев. В то же время проект всё ещё обсуждается, поэтому его могут не завершить или не представить президенту на подпись. Пока неизвестно, сколько организаций и какие именно структуры могут подпасть под его действие.

Приостановление налогового статуса

Вероятный указ будет опираться на раздел 501(p) Налогового кодекса США, который ранее не применялся таким образом. По информации издания, этот механизм позволил бы президенту сразу приостанавливать налоговый статус организаций, что могло бы существенно усложнить их работу.

Такой порядок действовал бы значительно быстрее обычной процедуры Налоговой службы США по санкциям против некоммерческих организаций. Обычно она предусматривает детальную проверку, официальное уведомление и право обжаловать решение в суде.

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Позиция Белого дома и предыдущие шаги

Представитель Белого дома заявил WSJ, что обсуждения возможного указа носят спекулятивный характер. В апреле Белый дом сообщал журналистам, что такое решение не готовится и не рассматривается. Министерство финансов США и Налоговая служба не ответили на запросы газеты о комментарии.

В прошлом году Трамп подписал меморандум по национальной безопасности, который поручал Налоговой службе обеспечить, чтобы организации со статусом освобождённых от налогообложения не были причастны к внутреннему терроризму или политическому насилию. В сентябре он также указом признал antifa внутренней террористической организацией.

Министерство юстиции США предъявило Southern Poverty Law Center обвинения в мошенничестве в отношении доноров, заявив, что организация тайно платила информаторам. В Southern Poverty Law Center эти обвинения отвергают. Уходящий с должности губернатор Техаса Грег Эбботт просил министра финансов Скотта Бессента приостановить налоговый статус Council on American-Islamic Relations, заявляя о связях организации с террористическими сетями. CAIR отвергла эти утверждения.

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