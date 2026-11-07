Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa rozważa wydanie rozporządzenia wykonawczego, które pozwoliłoby uznawać niektóre organizacje non-profit za mające powiązania z terroryzmem i natychmiast zawieszać ich status zwolnienia podatkowego. Jerusalem Post poinformował o tym, powołując się na The Wall Street Journal i poinformowane źródła.

Według WSJ urzędnicy pracują nad dokumentem już od kilku miesięcy. Jednocześnie projekt jest nadal omawiany, dlatego może nie zostać ukończony ani przedstawiony prezydentowi do podpisu. Obecnie nie wiadomo, ile organizacji i jakie konkretnie podmioty mogłyby zostać nim objęte.

Zawieszenie statusu podatkowego

Prawdopodobne rozporządzenie opierałoby się na sekcji 501(p) amerykańskiego kodeksu podatkowego, która wcześniej nie była stosowana w taki sposób. Według publikacji mechanizm ten umożliwiłby prezydentowi natychmiastowe zawieszanie statusu podatkowego organizacji, co mogłoby znacznie utrudnić ich działalność.

Taka procedura działałaby znacznie szybciej niż zwykła procedura amerykańskiej Służby Podatkowej dotycząca sankcji wobec organizacji non-profit. Zazwyczaj przewiduje ona szczegółową kontrolę, formalne zawiadomienie i prawo do zaskarżenia decyzji w sądzie.

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Stanowisko Białego Domu i wcześniejsze kroki

Przedstawiciel Białego Domu powiedział WSJ, że dyskusje o możliwym rozporządzeniu mają charakter spekulacyjny. W kwietniu Biały Dom informował dziennikarzy, że takie rozwiązanie nie jest przygotowywane ani rozważane. Departament Skarbu USA i Służba Podatkowa nie odpowiedziały na prośby gazety o komentarz.

W ubiegłym roku Trump podpisał memorandum dotyczące bezpieczeństwa narodowego, które polecało Służbie Podatkowej dopilnowanie, by organizacje ze statusem zwolnienia podatkowego nie były zaangażowane w terroryzm wewnętrzny ani przemoc polityczną. We wrześniu również rozporządzeniem uznał antifa za krajową organizację terrorystyczną.

Departament Sprawiedliwości USA postawił Southern Poverty Law Center zarzuty oszustwa wobec darczyńców, twierdząc, że organizacja potajemnie płaciła informatorom. Southern Poverty Law Center zaprzecza tym oskarżeniom. Ustępujący gubernator Teksasu Greg Abbott zwrócił się do sekretarza skarbu Scotta Bessenta o zawieszenie statusu podatkowego Council on American-Islamic Relations, twierdząc, że organizacja ma powiązania z sieciami terrorystycznymi. CAIR odrzuciła te twierdzenia.

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