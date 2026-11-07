Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oświadczył, że kraj buduje podziemne kompleksy wojskowe zdolne zapewnić produkcję i przechowywanie uzbrojenia nawet w warunkach intensywnych bombardowań. Poinformował o tym na konferencji prasowej w Teheranie rzecznik Korpusu Hossein Mohebbi, jak podaje Al Jazeera.

Produkcję przeniesiono pod ziemię

Według Mohebbiego Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej w krótkim czasie przeniósł linie produkcyjne rakiet i dronów z obiektów naziemnych pod ziemię. Twierdzi on, że pozwala to Iranowi kontynuować produkcję rakiet, podczas gdy jego przeciwnicy mogą uznawać zapasy uzbrojenia za wyczerpane.

Półoficjalna agencja Tasnim również poinformowała, że Korpus planuje zaprezentować tak zwane podziemne miasto rakietowe. Mohebbi oświadczył, że rozwijane są technologie stealth, które, jak twierdzi, umożliwiły irańskim rakietom i dronom pokonywanie systemów obrony powietrznej oraz trafianie w cele podczas wcześniejszych działań bojowych ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenia dotyczące zasięgu rakiet

Rzecznik Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył również, że ograniczenia dotyczące zasięgu irańskich rakiet zostały zniesione. Oświadczenie padło po słowach najwyższego przywódcy Modżtaby Chameneiego, że odpowiedź Teheranu w razie nowego ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela nie będzie miała ograniczeń geograficznych.

Al Jazeera zauważa, że prezydent USA Donald Trump 6 listopada poinformował o ograniczonych amerykańskich uderzeniach na irańską wyspę Keszm i o postępach w negocjacjach z Iranem. Teheran wielokrotnie ostrzegał, że w przypadku wznowienia działań bojowych może uderzyć w infrastrukturę energetyczną państw Zatoki Perskiej.

W sobotę Centralne Dowództwo USA ogłosiło utworzenie nowej grupy zadaniowej, która ma wesprzeć wysiłki Waszyngtonu na rzecz niedopuszczenia do transportowania przez Iran zaawansowanego uzbrojenia i innych materiałów drogami lądowymi.

Czytaj nas na