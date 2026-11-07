Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что страна строит подземные военные комплексы, способные обеспечивать производство и хранение вооружений даже в условиях интенсивных бомбардировок. Об этом на пресс-конференции в Тегеране сообщил представитель КСИР Хоссейн Мохебби, передает Al Jazeera.

Производство перевели под землю

По словам Мохебби, КСИР в сжатые сроки перевел линии производства ракет и беспилотников с наземных объектов под землю. Он утверждает, что это позволяет Ирану продолжать выпуск ракет, тогда как его противники могут считать запасы вооружений исчерпанными.

Полуофициальное агентство Tasnim также сообщило, что КСИР планирует представить так называемый подземный ракетный город. Мохебби заявил о развитии технологий малозаметности, которые, по его утверждению, позволили иранским ракетам и дронам преодолевать системы противовоздушной обороны и поражать цели во время предыдущих боевых действий с США и Израилем.

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Заявления о дальности ракет

Представитель КСИР также заявил, что ограничения на дальность иранских ракет сняты. Это заявление прозвучало после слов верховного лидера Моджтабы Хаменеи о том, что ответ Тегерана в случае нового нападения США и Израиля не будет иметь географических ограничений.

Al Jazeera отмечает, что президент США Дональд Трамп 6 ноября сообщил об ограниченных американских ударах по иранскому острову Кешм и заявил о прогрессе в переговорах с Ираном. Тегеран неоднократно предупреждал, что в случае возобновления боевых действий может нанести удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива.

В субботу Центральное командование США объявило о создании новой оперативной группы, которая должна поддержать усилия Вашингтона по недопущению транспортировки Ираном передового вооружения и других материалов сухопутными маршрутами.

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