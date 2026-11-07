伊朗伊斯兰革命卫队表示，该国正在建设地下军事设施，即使在密集轰炸的情况下也能够保障武器的生产和储存。伊朗革命卫队发言人侯赛因·莫赫比在德黑兰举行的新闻发布会上宣布了这一消息，半岛电视台报道。

生产转入地下

莫赫比表示，伊朗革命卫队在短时间内将导弹和无人机生产线从地面设施转移到地下。他声称，这使伊朗能够继续生产导弹，而其对手可能会认为其武器库存已经耗尽。

半官方的塔斯尼姆通讯社也报道称，伊朗革命卫队计划展示所谓的地下导弹城。莫赫比称，伊朗正在发展隐身技术；据他所称，这些技术使伊朗导弹和无人机能够突破防空系统，并在此前与美国和以色列的军事行动中击中目标。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于导弹射程的声明

伊朗革命卫队发言人还表示，对伊朗导弹射程的限制已被取消。这一声明是在最高领袖莫杰塔巴·哈梅内伊表示之后作出的；后者称，如果美国和以色列发动新的袭击，德黑兰的回应将不受地理限制。

半岛电视台指出，美国总统唐纳德·特朗普于11月6日表示，美国对伊朗格什姆岛实施了有限打击，并称与伊朗的谈判取得进展。德黑兰多次警告称，若战事重启，可能会打击波斯湾国家的能源基础设施。

周六，美国中央司令部宣布成立一个新的特遣队，旨在支持华盛顿防止伊朗通过陆路运输先进武器和其他物资的努力。

关注我们在