Пакистан выиграл командный чемпионат Азии по сквошу — Dawn

Мужская сборная Пакистана победила Южную Корею со счетом 2:0 в финале 23-го командного чемпионата Азии по сквошу в Исламабаде, Пакистан. Соревнования состоялись 7 ноября в комплексе Mushaf Squash Complex, сообщает Dawn.

Матчи финала

Нур Заман победил Чонмина Рю со счетом 11:5, 11:7, 13:11. Мохаммад Асим Хан обыграл Соджина О — 11:6, 11:5, 11:4. Эти две победы принесли пакистанской команде титул чемпиона Азии.

В женском финале команда Гонконга победила Малайзию со счетом 2:1 и стала чемпионом Азии.

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Призеры и церемония закрытия

Бронзовые медали мужского турнира завоевали команды Гонконга и Малайзии. В женских соревнованиях третьи места заняли Иран и Корея.

На церемонии закрытия присутствовали легенды сквоша Гоги Алауддин, Камар Заман и Джаншер Хан, вице-президент Азиатской федерации сквоша Адиль Джассим Аль-Гариб, а также представители Федерации сквоша Пакистана.

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