Исследователи из британской организации Cease и австралийской Collective Shout заявили, что TikTok помогает нормализовать секс-индустрию, распространяя ролики авторок OnlyFans, которые скрытно рекламируют контент для взрослых на других платформах. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на их исследование «TikTok to OnlyFans pipeline».

Авторы отчета в течение года анализировали неоткровенные видео популярных молодых авторок OnlyFans в TikTok, а также рекомендации алгоритма после просмотра такого контента. По их словам, ссылки на материалы для взрослых маскировали в роликах о покупках, домашних животных, выпечке, уходе за кожей, прическах и макияже.

Коды и эвфемизмы

TikTok запрещает прямые упоминания OnlyFans и прямые ссылки на эту платформу, а также сексуальные предложения. В то же время, как утверждают исследователи, авторки используют эвфемизмы, эмодзи и жесты, чтобы сообщить подписчикам о возможности приобрести откровенный контент в других сервисах.

В отчете приведены примеры использования слова «corn» вместо «porn», а также сочетания эмодзи кукурузы и звезды. По утверждению авторов, такие сигналы появлялись, в частности, в популярных роликах формата GRWM, где блогерки показывают процесс подготовки, укладку волос или нанесение макияжа.

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Обещания роскошной жизни

Исследователи также обратили внимание на видео, в которых авторки OnlyFans рассказывали о заработках от продажи сексуального контента и демонстрировали наличные, большие дома, частные самолеты и дорогие автомобили. В отчете отмечается, что создание аккаунта на OnlyFans в таких публикациях иногда преподносили как выход из бедности или безработицы.

По данным OnlyFans, 5 тысяч наиболее успешных авторов заработали на платформе более $1 млн каждый с момента ее запуска в 2016 году. В то же время в отчете указано, что средний годовой заработок примерно 5 млн зарегистрированных авторов оценивается примерно в $1 тыс.

Представитель TikTok заявил, что платформа строго запрещает распространение или демонстрацию сексуального контента и применяет технологии для соблюдения правил сообщества, в том числе чтобы материалы, не соответствующие возрасту, не попадали к подросткам. В OnlyFans подчеркнули, что сервис предназначен для лиц от 18 лет и имеет строгие процедуры регистрации для предотвращения доступа несовершеннолетних.

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