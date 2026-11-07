Сборная Новой Зеландии обыграла Тонга со счётом 34:10 в Ньюкасле в полуфинале Кубка мира по регбилигу и завоевала путёвку в решающий матч турнира. В финале новозеландцы встретятся с победителем второго полуфинала между Австралией и Самоа, сообщает The Guardian.

Преимущество после перерыва

Новая Зеландия открыла счёт уже на пятой минуте: Калин Понга, вернувшийся в состав через 23 дня после перелома предплечья в стартовом матче турнира, помог отличиться Бритону Никоре. Однако Тонга ответила двумя попытками Джоджо Фифиты: он завершил прорыв с большой дистанции, а затем приземлил мяч возле зачётной зоны.

Перед перерывом новозеландцы вернули себе лидерство. После удара Понги Дейн Гагай приземлил мяч в зачётной зоне, а Джамейн Исаако реализовал попытку — 12:10. По данным издания, во втором тайме при сильном ветре и дожде ключевой стала игра ногами Понги и Джерома Хьюза.

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Шесть попыток новозеландцев

После перерыва Новая Зеландия набрала 22 очка без ответа соперника. Кейси Маклин занёс третью попытку своей команды — она стала для него 18-й в восьми тест-матчах. Позже Хьюз воспользовался ошибкой игроков Тонга после удара новозеландцев, а Ксавье Виллисон и Чарнзе Никколл-Клокстедт довели счёт до 34:10.

Сборная Новой Зеландии впервые с 2013 года сыграет в финале Кубка мира по регбилигу. Команда имеет шанс завоевать титул впервые с 2008 года.

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