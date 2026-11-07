新西兰队在纽卡斯尔举行的橄榄球联盟世界杯半决赛中以34比10击败汤加队，获得了晋级赛事决赛的资格。决赛中，新西兰队将对阵澳大利亚与萨摩亚之间另一场半决赛的胜者，据《卫报》报道。

中场休息后占据优势

新西兰队在第5分钟便首开纪录：卡林·庞加在赛事首战前臂骨折23天后重返阵容，帮助布里顿·尼科拉得分。不过，汤加队凭借乔乔·菲菲塔的两次达阵作出回应：他完成了一次长距离突破，随后又在得分区附近持球触地。

中场休息前，新西兰队重新取得领先。庞加踢球后，戴恩·加盖在得分区内持球触地，贾迈恩·伊萨科成功加罚，将比分改写为12比10。报道称，下半场在强风和降雨条件下，庞加和杰罗姆·休斯的踢球发挥成为关键。

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新西兰队完成六次达阵

中场休息后，新西兰队连得22分，对手未能回应。凯西·麦克莱恩完成了本队第三次达阵，这是他在八场测试赛中的第18次达阵。随后，休斯利用新西兰队踢球后汤加球员的失误得分，泽维尔·威利森和查恩泽·尼科尔-克洛克斯特德将比分扩大至34比10。

新西兰队将自2013年以来首次参加橄榄球联盟世界杯决赛。该队有机会自2008年以来首次夺得冠军。

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