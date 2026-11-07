在智利，16名议员向国家法律保护机构国家辩护委员会（Consejo de Defensa del Estado，CDE）提出请求，要求其考虑对国有铜业公司Codelco的前高管提起民事诉讼、刑事控告或采取其他行动。该请求与2024年至2025年铜产量数据被夸大的信息有关，The Rio Times报道。

议员向CDE提出的请求

这份日期为2026年11月6日的请求包含向CDE提出的十个问题。议员们希望查明，该机构是否已提出刑事控告，以及是否正在考虑向前高管、董事会成员或外部审计师索赔。

他们还要求评估对国家资产造成的损害，核查追回基于夸大数据发放的奖金的可能性，并考虑采取预防性措施，以执行未来可能作出的法院裁决。该请求的作者包括来自保守派国家革新党的议员迭戈·沙尔佩尔和希梅娜·奥桑东。

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Codelco数据与审计

在11月5日举行的特别股东大会上，Codelco董事长贝尔纳多·方丹表示，该公司的生产数据在2024年被夸大约2.4万吨，在2025年被夸大净1.81万吨。据他称，在审计完成后，这些数字仍可能发生变化。

根据Codelco的数据，数据重复导致库存被高估1.52万吨净铜，并影响了部分员工和管理人员的奖金发放。对库存高估所产生会计影响的初步估计为1.2亿至1.4亿美元。

审计公司KPMG正在核查Codelco所有部门2024年和2025年的生产数据，而EY正在进行法证审计。在内部审计后，该公司于10月29日解雇了八名管理人员和专家。议员的请求是一项政治举措，而非司法诉讼；目前尚不清楚CDE是否已启动自身审查，以及是否会采取法律行动。

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