W Chile 16 deputowanych zwróciło się do państwowego organu ochrony prawnej Consejo de Defensa del Estado (CDE) z prośbą o rozważenie pozwów cywilnych i skarg karnych lub innych działań przeciwko byłym kierownikom państwowej spółki miedziowej Codelco. Wniosek jest związany z informacjami o zawyżeniu wskaźników produkcji miedzi w latach 2024–2025, informuje The Rio Times.

Wniosek deputowanych do CDE

Wniosek, datowany na 6 listopada 2026 roku, zawiera dziesięć pytań do CDE. Deputowani chcą ustalić, czy organ złożył skargę karną oraz czy rozważa dochodzenie odszkodowania od byłych kierowników, członków rady dyrektorów lub zewnętrznych audytorów.

Proszą również o ocenę szkody dla aktywów państwowych, sprawdzenie możliwości odzyskania premii wypłaconych na podstawie zawyżonych wskaźników oraz rozważenie środków zabezpieczających wykonanie ewentualnego przyszłego orzeczenia sądowego. Wśród autorów wniosku są Diego Schalper i Ximena Ossandón, deputowani z konserwatywnej partii Odnowa Narodowa.

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Dane Codelco i kontrole

Na nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy 5 listopada przewodniczący Codelco Bernardo Fontaine oświadczył, że wskaźniki produkcyjne spółki zostały zawyżone o około 24 tysiące ton w 2024 roku oraz o netto 18 100 ton w 2025 roku. Według niego liczby te mogą się jeszcze zmienić po zakończeniu kontroli.

Według danych Codelco powielenie danych doprowadziło do zawyżenia zapasów o 15 200 ton czystej miedzi i wpłynęło na wypłatę bonusów części pracowników oraz kierowników. Wstępna ocena wpływu księgowego zawyżonych zapasów wynosi od 120 mln do 140 mln dolarów.

Firma audytorska KPMG sprawdza dane produkcyjne wszystkich jednostek Codelco za lata 2024 i 2025, natomiast EY prowadzi audyt śledczy. Po audytach wewnętrznych spółka 29 października zwolniła ośmiu kierowników i specjalistów. Wniosek deputowanych jest krokiem politycznym, a nie pozwem sądowym; obecnie nie wiadomo, czy CDE rozpoczęło własną kontrolę i czy podejmie działania prawne.

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