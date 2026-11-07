加沙7万顶流离失所者帐篷被淹——阿纳多卢通讯社

加沙地带媒体办公室表示，风暴开始后的前12小时内，居住着流离失所巴勒斯坦人的7万顶帐篷被淹。阿纳多卢通讯社报道。该办公室还称，数十栋此前遭以色列袭击损坏的建筑物墙体倒塌，并估计恶劣天气造成的初步直接损失约为300万美元。

联合阿拉伯名单的声明

以色列的联合阿拉伯名单在拥有120个席位的以色列议会中赢得12个席位。该联盟表示，强降雨和洪水正在恶化加沙的人道主义局势。该联盟强调，对于数十万巴勒斯坦人而言，这已是他们被迫在帐篷中度过的第四个冬天。

声明指出，降雨每次都会淹没临时避难所，使人们无法抵御寒冷和降水。该联盟呼吁关注母亲、婴儿和失去适当庇护的整个家庭的处境。

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墙体倒塌致人受伤

周六早些时候，医疗消息人士告诉该通讯社，在加沙地带北部和中部此前遭以色列袭击损坏的建筑物中，两面墙体倒塌，造成4人受伤。

这场风暴发生在加沙地带人道主义条件恶化的背景下。自2023年10月战争开始以来，住房和基础设施遭到大规模破坏。据该通讯社称，自2025年10月10日起停火机制一直生效，但住房和重建需求仍大幅超过可获得援助的规模。

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