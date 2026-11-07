W Strefie Gazy w ciągu pierwszych 12 godzin od początku burzy podtopiono 70 tys. namiotów, w których mieszkali przesiedleni Palestyńczycy. Poinformowało o tym Biuro Mediów w Gazie, podaje Anadolu Agency. Biuro poinformowało również o zawaleniu się dziesiątek ścian budynków uszkodzonych w wyniku wcześniejszych izraelskich uderzeń i oszacowało wstępne bezpośrednie straty spowodowane przez niepogodę na około 3 mln dolarów.

Oświadczenie Zjednoczonej Listy Arabskiej

Zjednoczona Lista Arabska w Izraelu, która zdobyła 12 miejsc w 120-osobowym Knesecie, oświadczyła, że ulewny deszcz i podtopienia pogarszają sytuację humanitarną w Gazie. Sojusz podkreślił, że dla setek tysięcy Palestyńczyków jest to już czwarta zima, którą są zmuszeni spędzać w namiotach.

W oświadczeniu zaznaczono, że deszcze za każdym razem zalewają tymczasowe schronienia, pozostawiając ludzi bez ochrony przed zimnem i opadami. Sojusz wezwał do zwrócenia uwagi na sytuację matek, niemowląt i całych rodzin, które pozostały bez odpowiedniego schronienia.

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Ranni w wyniku zawalenia się ścian

Wcześniej w sobotę źródła medyczne poinformowały agencję o czterech rannych w wyniku zawalenia się dwóch ścian w budynkach uszkodzonych przez wcześniejsze izraelskie uderzenia w północnej i centralnej części Strefy Gazy.

Burza nastąpiła w czasie pogarszających się warunków humanitarnych w Strefie po rozpoczęciu wojny w październiku 2023 roku, która spowodowała rozległe zniszczenia mieszkań i infrastruktury. Według agencji reżim zawieszenia broni obowiązuje od 10 października 2025 roku, jednak potrzeby w zakresie mieszkalnictwa i odbudowy nadal znacznie przewyższają zakres dostępnej pomocy.

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