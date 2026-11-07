В первом в Китае клиническом испытании хемогенетической нейромодуляции средняя частота эпилептических приступов у трех пациентов с лекарственно-устойчивой эпилепсией снизилась на 92,6% через два месяца после процедуры. Об этом сообщает South China Morning Post.

В исследовании приняли участие трое мужчин в возрасте от 28 до 37 лет с медиальной височной эпилепсией и склерозом гиппокампа. Они жили с подтвержденным диагнозом от 10 до 25 лет, не отвечали как минимум на два противосудорожных препарата и ранее не проходили операций по лечению эпилепсии.

Как работает метод

Под контролем магнитно-резонансной томографии пациентам ввели от 0,5 до 1 мл препарата GA002 в области поражения гиппокампа. Вирусный вектор должен обеспечить экспрессию искусственного рецептора hM4D в нейронах вблизи пораженной области. Этот рецептор активируется клозапином — препаратом, ранее применявшимся для лечения шизофрении.

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Через две недели после операции участники, не прекращая предыдущее противоэпилептическое лечение, начали принимать клозапин. По замыслу исследователей, препарат активирует искусственный рецептор и подавляет патологические электрические разряды, вызывающие приступ.

Результаты наблюдения

У первого пациента среднее количество приступов в месяц уменьшилось с 4,5 до 0,5, у второго — с четырех до нуля, у третьего — с 4,5 до 0,5. За первым участником наблюдали 12 месяцев, за двумя другими — восемь месяцев. У первых двух пациентов в дальнейшем приступы не фиксировались.

У третьего участника произошли два приступа после незапланированного перерыва в приеме клозапина. После возобновления лечения приступы вновь контролировались. Все нежелательные явления у участников исследования были легкими или умеренными. Результаты опубликовали в письме в New England Journal of Medicine; авторы подчеркнули, что метод требует дальнейшего изучения в более крупных исследованиях.

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