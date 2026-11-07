Польская теннисистка Вероника Фальковская и американка Алана Смит уступили Вайшнави Адкар и Рутудже Бхосале из Индии в полуфинале парного разряда турнира WTA 250 в Ченнаи, Индия. Встреча завершилась со счетом 6:2, 2:6, 10:8 в пользу индийского дуэта, сообщает Interia Sport.

Ход первых двух сетов

Адкар и Бхосале выиграли первый сет со счетом 6:2. Фальковская и Смит уступили на своих подачах: сначала подачу потеряла американка, а затем — польская теннисистка.

Во втором сете индийские теннисистки имели брейк-пойнты в третьем и пятом геймах, однако Фальковская и Смит удержали свои подачи. При счете 3:2 польско-американская пара впервые в матче сделала брейк, отобрав подачу Адкар без потери очка. В конце гейма индийская теннисистка допустила две двойные ошибки подряд, а позднее обратилась за медицинской помощью. Второй сет Фальковская и Смит выиграли со счетом 6:2.

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Развязка в матч-тай-брейке

В решающем матч-тай-брейке до 10 очков польско-американская пара повела 3:0, но соперницы сравняли счет — 3:3. Затем Фальковская и Смит вновь оторвались — 6:3, а потом имели преимущество 8:6.

При счете 8:7 Смит имела две подачи и могла завершить матч в пользу своей пары, однако ее свеча оказалась слишком короткой. Адкар и Бхосале сравняли счет, после чего выиграли следующие два розыгрыша и вышли в финал.

Выступление Фальковской в Ченнаи

Фальковская и Смит были посеяны на турнире под вторым номером. До полуфинала они дошли после побед над парами Маю Хонтама — Моюка Утидзима и Каролина да Силва — Ана София Фик. Для Фальковской это был шанс во второй раз в карьере сыграть в финале турнира WTA основного тура в парном разряде.

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