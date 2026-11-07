Polska tenisistka Weronika Falkowska i Amerykanka Alana Smith przegrały z Hinduskami Vaishnavi Adkar i Rutują Bhosale w półfinale debla turnieju WTA 250 w Ćennaju w Indiach. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:2, 2:6, 10:8 na korzyść indyjskiego duetu, informuje Interia Sport.

Przebieg pierwszych dwóch setów

Adkar i Bhosale wygrały pierwszego seta 6:2. Falkowska i Smith straciły swoje podania: najpierw serwis straciła Amerykanka, a następnie polska tenisistka.

W drugim secie indyjskie tenisistki miały break pointy w trzecim i piątym gemie, jednak Falkowska i Smith utrzymały swoje podania. Przy stanie 3:2 polsko-amerykańska para po raz pierwszy w meczu przełamała rywalki, odbierając podanie Adkar bez straty punktu. Pod koniec gema indyjska tenisistka popełniła dwa podwójne błędy z rzędu, a później poprosiła o pomoc medyczną. Falkowska i Smith wygrały drugiego seta 6:2.

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Rozstrzygnięcie w super tie-breaku

W decydującym super tie-breaku do 10 punktów polsko-amerykańska para objęła prowadzenie 3:0, ale rywalki wyrównały na 3:3. Następnie Falkowska i Smith ponownie odskoczyły na 6:3, a później prowadziły 8:6.

Przy stanie 8:7 Smith miała dwa serwisy i mogła zakończyć mecz na korzyść swojej pary, jednak jej lob okazał się zbyt krótki. Adkar i Bhosale wyrównały, po czym wygrały dwie kolejne wymiany i awansowały do finału.

Występ Falkowskiej w Ćennaju

Falkowska i Smith były rozstawione w turnieju z numerem drugim. Do półfinału dotarły po zwycięstwach nad parami Mai Hontama — Moyuka Uchijima oraz Carolina da Silva — Ana Sofia Fick. Dla Falkowskiej była to szansa, by po raz drugi w karierze zagrać w finale turnieju WTA głównego cyklu w deblu.

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