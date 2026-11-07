波兰网球选手维罗妮卡·法尔科夫斯卡和美国选手阿拉娜·史密斯在印度钦奈举行的WTA 250赛事双打半决赛中，负于印度组合维什纳维·阿德卡尔和鲁图贾·博萨莱。比赛以6:2、2:6、10:8结束，印度组合获胜，Interia Sport报道。

前两盘的进程

阿德卡尔和博萨莱以6:2赢下首盘。法尔科夫斯卡和史密斯的发球局被破：先是美国选手丢掉发球局，随后是波兰选手。

第二盘，印度选手在第三局和第五局获得破发点，但法尔科夫斯卡和史密斯保住了发球局。比分为3:2时，波兰-美国组合首次在比赛中完成破发，在不丢一分的情况下破掉了阿德卡尔的发球局。该局末段，这名印度选手连续出现两次双误，随后寻求医疗帮助。法尔科夫斯卡和史密斯以6:2赢下第二盘。

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抢十决胜

在决胜的10分抢十中，波兰-美国组合以3:0领先，但对手将比分追至3:3。随后，法尔科夫斯卡和史密斯再次拉开差距至6:3，之后以8:6领先。

比分为8:7时，史密斯拥有两次发球，并可以为自己的组合结束比赛，但她的挑高球过短。阿德卡尔和博萨莱追平比分，随后赢下接下来的两分，晋级决赛。

法尔科夫斯卡在钦奈的表现

法尔科夫斯卡和史密斯是本届赛事的2号种子。她们在战胜真喜屋本田和内岛萌夏组合，以及卡罗琳娜·达席尔瓦和安娜·索菲娅·菲克组合后晋级半决赛。对法尔科夫斯卡而言，这是她职业生涯第二次参加WTA主巡回赛双打决赛的机会。

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