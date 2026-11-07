Фальковська і Сміт програли півфінал WTA 250 у Ченнаї — Interia Sport

Польська тенісистка Вероніка Фальковська та американка Алана Сміт поступилися Вайшнаві Адкар і Рутуджі Бхосале з Індії у півфіналі парного розряду турніру WTA 250 у Ченнаї, Індія. Зустріч завершилася з рахунком 6:2, 2:6, 10:8 на користь індійського дуету, повідомляє Interia Sport.

Перебіг перших двох сетів

Адкар і Бхосале виграли першу партію з рахунком 6:2. Фальковська та Сміт поступилися на своїх подачах: спершу подачу втратила американка, а згодом — польська тенісистка.

У другому сеті індійські тенісистки мали брейк-пойнти у третьому та п’ятому геймах, однак Фальковська і Сміт зберегли свої подачі. За рахунку 3:2 польсько-американська пара вперше в матчі зробила брейк, відібравши подачу Адкар без втрати очка. Наприкінці гейму індійська тенісистка припустилася двох подвійних помилок поспіль, а згодом звернулася по медичну допомогу. Другу партію Фальковська та Сміт виграли 6:2.

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Розв’язка в матч-тайбрейку

У вирішальному матч-тайбрейку до 10 очок польсько-американська пара повела 3:0, але суперниці зрівняли рахунок — 3:3. Згодом Фальковська і Сміт знову відірвалися — 6:3, а потім мали перевагу 8:6.

За рахунку 8:7 Сміт мала дві подачі й могла завершити матч на користь своєї пари, проте її лоб виявився закоротким. Адкар і Бхосале зрівняли рахунок, після чого виграли два наступні розіграші та вийшли до фіналу.

Виступ Фальковської в Ченнаї

Фальковська та Сміт були посіяні на турнірі під другим номером. До півфіналу вони дісталися після перемог над парами Маю Хонтама — Моюка Учідзіма та Кароліна да Сілва — Ана Софія Фік. Для Фальковської це був шанс вдруге в кар’єрі зіграти у фіналі турніру WTA основного туру в парному розряді.

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