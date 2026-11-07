Harbinger привлекла $240 млн в раунде Series D — Electrek

Производитель электрических грузовиков Harbinger привлек $240 млн в раунде финансирования Series D. Как сообщает Electrek, раунд совместно возглавили Tiger Global, Capricorn Technology Impact Fund и Ridgeline.

На что направят финансирование

Harbinger заявила, что использует новые средства для развития систем накопления энергии, генерации электроэнергии, программного обеспечения для автономного управления и оборонных применений. Компания также планирует продолжать наращивать производственные мощности своей платформы электрических грузовиков среднего класса.

После этого раунда общий объем средств, привлеченных Harbinger с 2021 года, превысил $650 млн.

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Контракт с FedEx

Ранее Harbinger получила заказ от FedEx на $300 млн. Он предусматривает поставку 2 тыс. электрических грузовиков среднего класса для доставки. Electrek отмечает, что эта сделка может быть одним из крупнейших обязательных заказов на электрические грузовики среднего или тяжелого класса в истории.

Сооснователь и генеральный директор Harbinger Джон Харрис заявил, что электрификация является основой работы компании и приобретает все большее значение для промышленности, обороны, мобильности и искусственного интеллекта.

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