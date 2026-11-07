Harbinger pozyskał 240 mln dolarów w rundzie Series D — Electrek

Producent elektrycznych ciężarówek Harbinger pozyskał 240 mln dolarów w rundzie finansowania Series D. Jak informuje Electrek, rundzie wspólnie przewodziły Tiger Global, Capricorn Technology Impact Fund i Ridgeline.

Na co zostanie przeznaczone finansowanie

Harbinger poinformował, że wykorzysta nowe środki na rozwój systemów magazynowania energii, wytwarzania energii elektrycznej, oprogramowania do autonomicznej jazdy oraz zastosowań obronnych. Firma planuje również nadal zwiększać moce produkcyjne swojej platformy średnich elektrycznych ciężarówek.

Po tej rundzie łączna kwota środków pozyskanych przez Harbinger od 2021 roku przekroczyła 650 mln dolarów.

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Kontrakt z FedEx

Wcześniej Harbinger otrzymał od FedEx zamówienie o wartości 300 mln dolarów. Przewiduje ono dostawę 2 tys. średnich elektrycznych ciężarówek do dostaw. Electrek zauważa, że umowa ta może być jednym z największych wiążących zamówień na elektryczne ciężarówki średniej lub ciężkiej klasy w historii.

Współzałożyciel i dyrektor generalny Harbinger, John Harris, oświadczył, że elektryfikacja stanowi podstawę działalności firmy i staje się coraz ważniejsza dla przemysłu, obronności, mobilności i sztucznej inteligencji.

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