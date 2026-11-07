Filipińska tenisistka Alexandra Eala pokonała Greczynkę Marię Sakkari w półfinale turnieju WTA 500 w Hongkongu w Chinach. Mecz zakończył się wynikiem 7:5, 3:6, 6:4. Zwycięstwo zapewniło Eali awans do finału, informuje Interia Sport.

Przebieg meczu

Sakkari słabo rozpoczęła pierwszego seta, nie zdobywając ani jednego punktu w dwóch początkowych gemach. Później grecka tenisistka wyrównała przebieg gry, jednak pod koniec seta skuteczniejsza była Eala, która wygrała go 7:5.

W drugim secie Sakkari objęła prowadzenie 3:0. Przy stanie 5:3 Eala miała dwa break pointy, ale ich nie wykorzystała. Greczynka skorzystała z drugiej okazji, by zakończyć seta, i wyrównała stan meczu — 6:3.

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W decydującym secie Eala wygrała trzy pierwsze gemy, a później prowadziła 4:1. Sakkari zdołała odrobić straty do stanu 4:4, jednak w końcówce filipińska zawodniczka wygrała dwa kolejne gemy i zakończyła mecz.

Rywalka w finale

Eala, rozstawiona z numerem drugim w turnieju, zagra w finale przeciwko Claire Liu. W drugim półfinale Liu pokonała kwalifikantkę Alexandrę Shubladze.

Sakkari była rozstawiona z numerem czwartym w Hongkongu. Do półfinału dotarła po zwycięstwach nad Carol Young Su Lee, Mayą Joint i Aliaksandrą Sasnovich.

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