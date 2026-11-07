Harbinger залучила $240 млн у раунді Series D — Electrek

Виробник електричних вантажівок Harbinger залучив $240 млн у раунді фінансування Series D. Як повідомляє Electrek, раунд спільно очолили Tiger Global, Capricorn Technology Impact Fund і Ridgeline.

На що спрямують фінансування

Harbinger заявила, що нові кошти використає для розвитку систем накопичення енергії, генерації електроенергії, програмного забезпечення для автономного керування та оборонних застосувань. Компанія також планує продовжувати нарощувати виробничі потужності своєї платформи для електричних вантажівок середнього класу.

Після цього раунду загальний обсяг коштів, залучених Harbinger із 2021 року, перевищив $650 млн.

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Контракт із FedEx

Раніше Harbinger отримала замовлення від FedEx на $300 млн. Воно передбачає постачання 2 тис. електричних вантажівок середнього класу для доставки. Electrek зазначає, що ця угода може бути одним із найбільших зобов’язальних замовлень на електричні вантажівки середнього або важкого класу в історії.

Співзасновник і генеральний директор Harbinger Джон Гарріс заявив, що електрифікація є основою роботи компанії та дедалі більше стає важливою для промисловості, оборони, мобільності й штучного інтелекту.

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