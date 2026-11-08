Суд Пакистану застосував вузьке тлумачення норми про домагання до 2022 року — Dawn

Федеральний конституційний суд Пакистану, відхиливши скаргу співробітника NBP щодо домагань на роботі, застосував вузьке тлумачення визначення, що діяло до січня 2022 року. Рішення не скасовує чинну після поправки норму, яка охоплює не лише дії відверто сексуального характеру, а й дискримінацію за гендерною ознакою, пише Dawn.

Що змінила поправка

До січня 2022 року закон про захист жінок від домагань на робочому місці визначав домагання як небажані сексуальні залицяння, вимоги сексуальних послуг, усну чи письмову комунікацію або фізичну поведінку сексуального характеру, а також сексуально принизливе ставлення. Визначення також охоплювало спроби покарати заявника за відмову від таких вимог або встановлення таких вимог як умови працевлаштування.

У січні 2022 року до визначення додали дискримінацію за гендерною ознакою. Вона може не мати сексуального характеру, але бути пов’язаною з дискримінаційними чи упередженими уявленнями та призводити до дискримінаційної поведінки щодо заявника.

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Застосування до давніших випадків

За викладом автора колонки, розширене визначення не має зворотної сили та застосовується до дій після внесення поправки. Тому заяви про події до 2022 року розглядають за попереднім визначенням, яке Федеральний конституційний суд витлумачив як таке, що охоплює лише явно сексуальні домагання.

У 2021 році Верховний суд Пакистану у справі Nadia Naz проти президента Пакистану також дійшов вузького висновку щодо старого визначення. Під час перегляду справи у 2023 році Верховний суд заявив, що первісна редакція була достатньо широкою, аби охоплювати гендерну дискримінацію. На думку автора Dawn, таке тлумачення фактично робило б поправку 2022 року зайвою.

Автор також вважає рішення Федерального конституційного суду помилковим, оскільки докази, подані на попередніх етапах розгляду в Ісламабадському високому суді та омбудсмену, за його оцінкою, свідчили про явно сексуальний характер поведінки щодо скаржника. Водночас чинна редакція закону, що включає гендерну дискримінацію, залишається в силі для випадків після поправки 2022 року.

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