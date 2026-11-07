Апелляционный суд Великобритании отклонил позицию Home Office по делу сирийского просителя убежища, которого похитили в Ливии и удерживали ради выкупа. Ведомство утверждало, что такое похищение не является эксплуатацией для целей правил о торговле людьми, поскольку мужчину не принуждали к труду. Как сообщает The Guardian, суд установил, что министерство ошиблось, не рассмотрев, являлось ли похищение эксплуатацией.

Обстоятельства дела

Юридическое обжалование подал 25-летний гражданин Сирии, имя которого не раскрывается. В июле 2021 года он покинул страну из-за принудительного воинского призыва, опасаясь тюремного заключения и пыток за отказ воевать. Мужчина прибыл в Ливию, откуда надеялся добраться до Великобритании, однако он и другие сирийцы были похищены вооруженными людьми.

По данным издания, пленников удерживали около месяца в августе и сентябре 2021 года. У них отобрали деньги и телефоны, а также перевозили через пустыню в течение 24 часов без еды и с небольшим количеством воды. Похитители требовали от семей выкуп в несколько тысяч долларов. Мужчина сообщил, что его избивали и заставляли звонить родственникам, чтобы те слышали его крики. После уплаты выкупа его освободили; позднее он морем добрался до Италии, а 16 мая 2022 года пересек Ла-Манш из Франции в Великобританию и попросил убежища.

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Пересмотр отклоненных заявлений

Home Office отклонило его заявление о признании жертвой торговли людьми. Мужчина обжаловал это решение в Высоком суде, который встал на его сторону, после чего министр внутренних дел Шабана Махмуд подала апелляцию. Апелляционный суд отметил, что каждое заявление следует рассматривать с учетом фактов конкретного дела.

Решение означает, что заявления людей, которым ранее отказали в признании жертвами торговли людьми из-за похищения ради выкупа, должны быть рассмотрены. Они потенциально могут получить предусмотренные для таких лиц поддержку и помощь в восстановлении. Люди, которым уже отказали, могут получить новое направление в Национальный механизм перенаправления для повторной оценки. Согласно данным, полученным через запросы о доступе к информации, среди 1778 подтвержденных жертв торговли людьми за период с июля 2024 года по июль 2025 года 89% были принудительно вывезены из Великобритании.

Адвокат Джереми Блум, представлявший сирийца, заявил, что решение подтверждает претензии его клиента на признание жертвой торговли людьми. В Home Office сообщили, что упрощают и усиливают механизмы защиты и иммиграционные процедуры, сохраняя справедливость и общественное доверие.

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