英国上诉法院驳回了内政部在一名叙利亚寻求庇护者案件中的立场。该男子在利比亚遭绑架并被扣押索要赎金。该部门声称，此类绑架不构成适用于人口贩运规则的剥削，因为该男子未被强迫劳动。正如《卫报》报道，法院认定，该部未考虑绑架是否构成剥削，属于错误。

案件情况

这项法律挑战由一名25岁的叙利亚公民提出，其姓名未被披露。2021年7月，他因强制征兵离开该国，担心因拒绝参战而遭监禁和酷刑。该男子抵达利比亚，希望从那里前往英国，但他与其他叙利亚人被武装人员绑架。

据该报报道，这些被俘者于2021年8月和9月被扣押约一个月。他们的钱和手机被拿走，并在没有食物、仅有少量饮水的情况下被穿越沙漠转运24小时。绑匪向其家人索要数千美元赎金。该男子称，他遭到殴打，并被迫给亲属打电话，让他们听到他的尖叫声。赎金支付后，他被释放；此后他经海路抵达意大利，并于2022年5月16日从法国穿越英吉利海峡抵达英国并申请庇护。

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审查被拒申请

内政部拒绝了他要求被认定为人口贩运受害者的申请。该男子向高等法院挑战这一决定，高等法院支持了他，随后内政大臣莎巴娜·马哈茂德提出上诉。上诉法院指出，每份申请都应根据具体案件的事实进行审议。

该裁决意味着，此前因遭绑架索要赎金而被拒绝认定为人口贩运受害者的人，其申请必须得到审议。他们可能获得为此类人员提供的支持和康复援助。已被拒绝的人可能获得新的转介，提交至国家转介机制进行重新评估。根据通过信息获取请求获得的数据，在2024年7月至2025年7月期间确认的1778名人口贩运受害者中，89%被强行带离英国。

代表该叙利亚男子的律师杰里米·布卢姆表示，该裁决证实了其客户要求被认定为人口贩运受害者的主张。内政部表示，正在简化和加强保护机制及移民程序，同时维护公平和公众信任。

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