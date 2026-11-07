Brytyjski Sąd Apelacyjny odrzucił stanowisko Home Office w sprawie syryjskiego osoby ubiegającej się o azyl, która została porwana w Libii i była przetrzymywana dla okupu. Resort twierdził, że takie porwanie nie stanowi wykorzystywania w rozumieniu przepisów dotyczących handlu ludźmi, ponieważ mężczyzna nie był zmuszany do pracy. Jak podaje „The Guardian”, sąd stwierdził, że ministerstwo popełniło błąd, nie rozważając, czy porwanie stanowiło wykorzystywanie.

Okoliczności sprawy

Skargę prawną wniósł 25-letni obywatel Syrii, którego imienia nie ujawniono. W lipcu 2021 roku opuścił kraj z powodu przymusowego poboru do wojska, obawiając się więzienia i tortur za odmowę walki. Mężczyzna dotarł do Libii, skąd miał nadzieję dostać się do Wielkiej Brytanii, jednak on i inni Syryjczycy zostali porwani przez uzbrojonych mężczyzn.

Według publikacji jeńców przetrzymywano przez około miesiąc w sierpniu i wrześniu 2021 roku. Odebrano im pieniądze i telefony, a także przewożono ich przez pustynię przez 24 godziny bez jedzenia i z niewielką ilością wody. Porywacze żądali od rodzin okupu w wysokości kilku tysięcy dolarów. Mężczyzna podał, że był bity i zmuszany do telefonowania do bliskich, aby słyszeli jego krzyki. Po zapłaceniu okupu został uwolniony; później dotarł drogą morską do Włoch, a 16 maja 2022 roku przekroczył kanał La Manche z Francji do Wielkiej Brytanii i wystąpił o azyl.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Przegląd odrzuconych wniosków

Home Office odrzuciło jego wniosek o uznanie go za ofiarę handlu ludźmi. Mężczyzna zaskarżył tę decyzję do Wysokiego Trybunału, który przyznał mu rację, po czym minister spraw wewnętrznych Shabana Mahmood wniosła apelację. Sąd Apelacyjny zaznaczył, że każdy wniosek należy rozpatrywać z uwzględnieniem faktów konkretnej sprawy.

Orzeczenie oznacza, że wnioski osób, którym wcześniej odmówiono uznania za ofiary handlu ludźmi z powodu porwania dla okupu, muszą zostać rozpatrzone. Mogą one potencjalnie otrzymać przewidziane dla takich osób wsparcie i pomoc w powrocie do zdrowia. Osoby, którym już odmówiono, mogą otrzymać nowe skierowanie do Krajowego Mechanizmu Skierowań w celu ponownej oceny. Według danych uzyskanych w odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji, spośród 1778 potwierdzonych ofiar handlu ludźmi w okresie od lipca 2024 do lipca 2025 roku 89% zostało przymusowo wywiezionych z Wielkiej Brytanii.

Prawnik Jeremy Bloom, który reprezentował Syryjczyka, oświadczył, że orzeczenie potwierdza roszczenie jego klienta do uznania za ofiarę handlu ludźmi. Home Office podało, że upraszcza i wzmacnia mechanizmy ochrony oraz procedury imigracyjne, zachowując sprawiedliwość i zaufanie publiczne.

Czytaj nas na