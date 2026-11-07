中国疗法将癫痫发作频率降低92.6%——《南华早报》

据《南华早报》报道，在中国首次开展的化学遗传学神经调控临床试验中，3名药物难治性癫痫患者在接受该程序两个月后，癫痫发作的平均频率下降了92.6%。

该研究纳入了3名患有内侧颞叶癫痫和海马硬化症的男性，年龄为28岁至37岁。他们确诊后已生活了10年至25年，对至少两种抗癫痫药物无反应，此前也未接受过癫痫治疗手术。

该方法如何发挥作用

在磁共振成像引导下，研究人员向患者海马受损区域注射了0.5至1毫升GA002制剂。该病毒载体旨在确保受损区域附近神经元表达人工hM4D受体。该受体可由氯氮平激活，氯氮平是一种此前用于治疗精神分裂症的药物。

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手术两周后，参与者在未停止此前抗癫痫治疗的情况下开始服用氯氮平。按照研究人员的设计，该药物激活人工受体，并抑制导致发作的病理性电放电。

观察结果

第一名患者每月平均发作次数从4.5次降至0.5次，第二名从4次降至0次，第三名从4.5次降至0.5次。第一名参与者被随访12个月，另外两人被随访8个月。前两名患者此后未再记录到发作。

第三名参与者在意外中断服用氯氮平后发生了两次发作。恢复治疗后，发作再次得到控制。研究参与者出现的所有不良事件均为轻度或中度。研究结果以信件形式发表于《新英格兰医学杂志》；作者强调，该方法需要在更大规模的研究中进一步评估。

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