W pierwszym w Chinach badaniu klinicznym neuromodulacji chemogenetycznej średnia częstość napadów padaczkowych u trzech pacjentów z lekooporną padaczką zmniejszyła się o 92,6% po dwóch miesiącach od procedury. Poinformował o tym South China Morning Post.

W badaniu uczestniczyło trzech mężczyzn w wieku od 28 do 37 lat z padaczką skroniową przyśrodkową i stwardnieniem hipokampa. Żyli z potwierdzoną diagnozą od 10 do 25 lat, nie reagowali na co najmniej dwa leki przeciwpadaczkowe i wcześniej nie przeszli operacji leczenia padaczki.

Jak działa metoda

Pod kontrolą obrazowania metodą rezonansu magnetycznego pacjentom podano od 0,5 do 1 ml preparatu GA002 w obszary zmian w hipokampie. Wektor wirusowy ma zapewnić ekspresję sztucznego receptora hM4D w neuronach w pobliżu obszaru zmienionego chorobowo. Receptor ten jest aktywowany przez klozapinę — lek wcześniej stosowany w leczeniu schizofrenii.

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Dwa tygodnie po operacji uczestnicy, nie przerywając wcześniejszego leczenia przeciwpadaczkowego, zaczęli przyjmować klozapinę. Zgodnie z założeniem badaczy lek aktywuje sztuczny receptor i hamuje patologiczne wyładowania elektryczne, które wywołują napad.

Wyniki obserwacji

U pierwszego pacjenta średnia liczba napadów miesięcznie zmniejszyła się z 4,5 do 0,5, u drugiego — z czterech do zera, a u trzeciego — z 4,5 do 0,5. Pierwszego uczestnika obserwowano przez 12 miesięcy, a dwóch pozostałych przez osiem miesięcy. U pierwszych dwóch pacjentów nie odnotowano później napadów.

U trzeciego uczestnika wystąpiły dwa napady po nieplanowanej przerwie w przyjmowaniu klozapiny. Po wznowieniu leczenia napady ponownie były kontrolowane. Wszystkie zdarzenia niepożądane u uczestników badania miały charakter łagodny lub umiarkowany. Wyniki opublikowano w liście w New England Journal of Medicine; autorzy podkreślili, że metoda wymaga dalszych badań w większych próbach.

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