Iran stracił Beludża w sprawie ataku na posterunek policji — Cyprus Mail
Według doniesień irańskich mediów Iran stracił Beludża Mohammada Arefa Shahbakhsza w związku ze zbrojnym atakiem na posterunek policji Kaleh Bid w mieście Khash, w prowincji Sistan-Beludżystan. Informowano, że w wyniku ataku kilku policjantów zginęło lub zostało rannych.
Wyrok w sprawie ataku
Jak podaje Cyprus Mail, powołując się na irańskie media, Shahbakhsh został uznany za winnego zbrojnego buntu i prowadzenia wojny przeciwko Bogu w związku z atakiem na posterunek.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Półoficjalne irańskie media określiły Shahbakhsza jako członka sunnickiego ugrupowania zbrojnego Dżajsz al-Adl. W doniesieniach nie sprecyzowano, kiedy dokładnie doszło do ataku ani ilu funkcjonariuszy policji zginęło lub zostało rannych.
Ugrupowanie Dżajsz al-Adl
Dżajsz al-Adl działa w południowo-wschodnim Iranie w pobliżu granicy z Pakistanem. Według źródła ugrupowanie wielokrotnie przeprowadzało ataki na irańskie siły bezpieczeństwa. Miasto Khash leży w prowincji Sistan-Beludżystan na południowym wschodzie kraju.