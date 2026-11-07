Według doniesień irańskich mediów Iran stracił Beludża Mohammada Arefa Shahbakhsza w związku ze zbrojnym atakiem na posterunek policji Kaleh Bid w mieście Khash, w prowincji Sistan-Beludżystan. Informowano, że w wyniku ataku kilku policjantów zginęło lub zostało rannych.

Wyrok w sprawie ataku

Jak podaje Cyprus Mail, powołując się na irańskie media, Shahbakhsh został uznany za winnego zbrojnego buntu i prowadzenia wojny przeciwko Bogu w związku z atakiem na posterunek.

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Półoficjalne irańskie media określiły Shahbakhsza jako członka sunnickiego ugrupowania zbrojnego Dżajsz al-Adl. W doniesieniach nie sprecyzowano, kiedy dokładnie doszło do ataku ani ilu funkcjonariuszy policji zginęło lub zostało rannych.

Ugrupowanie Dżajsz al-Adl

Dżajsz al-Adl działa w południowo-wschodnim Iranie w pobliżu granicy z Pakistanem. Według źródła ugrupowanie wielokrotnie przeprowadzało ataki na irańskie siły bezpieczeństwa. Miasto Khash leży w prowincji Sistan-Beludżystan na południowym wschodzie kraju.

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