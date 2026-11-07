По сообщениям иранских СМИ, в Иране казнили белуджа Мохаммада Арефа Шахбахша по делу о вооруженном нападении на полицейский участок Кале-Бид в городе Хаш, в провинции Систан-Белуджистан. Сообщалось, что в результате атаки несколько полицейских погибли или получили ранения.

Приговор по делу об атаке

Как сообщает Cyprus Mail со ссылкой на иранские СМИ, Шахбахша признали виновным в вооруженном мятеже и ведении войны против Бога в связи с нападением на участок.

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Полуофициальные иранские СМИ назвали Шахбахша членом суннитской вооруженной группировки «Джайш аль-Адль». В сообщениях не уточнялось, когда именно произошло нападение и сколько сотрудников полиции погибли или получили ранения.

Группировка «Джайш аль-Адль»

«Джайш аль-Адль» действует на юго-востоке Ирана вблизи границы с Пакистаном. По данным источника, группировка неоднократно совершала нападения на иранские силы безопасности. Город Хаш расположен в провинции Систан-Белуджистан на юго-востоке страны.

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