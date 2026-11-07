W Chinach Komunistyczna Partia Chin rozpoczęła wybór delegatów na kolejny zjazd krajowy, zaplanowany na drugą połowę 2027 roku. Komitet Centralny partii oświadczył, że będzie stosował zerową tolerancję wobec przekupstwa, agitacji i innych naruszeń zasad lub prawa podczas wyboru delegatów, informuje South China Morning Post.

Wybór na zjazd

20. Komitet Centralny KPCh opublikował wytyczne dotyczące wyboru delegatów. Proces będzie koordynowany przez Wydział Organizacyjny partii. Oczekuje się, że zjazd zgromadzi 2360 delegatów, którzy wybiorą ponad 300 członków nowego Komitetu Centralnego z wcześniej zweryfikowanej listy kandydatów.

Delegaci będą wybierani w 38 okręgach wyborczych. Kierownictwo partii zażądało nadania najwyższego priorytetu kryteriom politycznym, aby utworzyć delegację o szerokiej reprezentacji i poparciu członków partii. Kandydaci uznani za politycznie nieodpowiednich mają być odrzucani.

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Weryfikacja i kontrola

Kandydaci będą także oceniani pod kątem przywiązania do zasady „Dwóch Gwarancji” — partyjnego hasła dotyczącego poparcia dla kluczowej roli Xi Jinpinga i autorytetu Komitetu Centralnego. W skład delegacji mają wejść przedstawiciele kolektywów pracowniczych, kobiety, członkowie partii z mniejszości etnicznych oraz przedstawiciele różnych sektorów.

Liczba kandydatów musi przekraczać liczbę mandatów o ponad 15%. Komitet Centralny wezwał do wzmocnienia nadzoru na wszystkich etapach głosowania oraz wykorzystania wcześniejszych przypadków kupowania głosów, agitacji i innych prób zakłócenia procesu wyborczego jako przykładów w kampaniach edukacyjnych w organizacjach partyjnych.

Wybór rozpoczął się 7 listopada i, według agencji Xinhua, ma zostać zakończony do końca czerwca 2027 roku. Przed zjazdem kandydaci zostaną zweryfikowani przez lokalne organy dyscyplinarne i antykorupcyjne, a ostateczna lista delegatów zostanie ogłoszona około miesiąca przed zjazdem.

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