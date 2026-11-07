В Китае Коммунистическая партия Китая начала отбор делегатов на следующий национальный съезд, запланированный на вторую половину 2027 года. Центральный комитет партии заявил о нулевой терпимости к взяточничеству, агитации и другим нарушениям правил или закона во время избрания делегатов, сообщает South China Morning Post.

Отбор на съезд

20-й Центральный комитет КПК опубликовал руководящие указания по отбору делегатов. Процесс будет координировать Организационный отдел партии. Ожидается, что съезд соберет 2360 делегатов, которые из предварительно проверенного списка кандидатов изберут более 300 членов нового Центрального комитета.

Делегатов будут избирать в 38 избирательных единицах. Руководство партии потребовало отдавать высший приоритет политическим критериям, чтобы сформировать делегацию с широким представительством и поддержкой членов партии. Кандидаты, признанные политически неподходящими, должны быть отклонены.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Проверки и контроль

Кандидатов также будут оценивать на предмет приверженности принципу «Двух гарантий» — партийному лозунгу о поддержке ключевой роли Си Цзиньпина и авторитета Центрального комитета. В состав делегации должны войти представители трудовых коллективов, женщины, члены партии из этнических меньшинств и представители различных секторов.

Количество кандидатов должно превышать количество мест более чем на 15%. Центральный комитет призвал усилить надзор на всех этапах голосования и использовать предыдущие случаи покупки голосов, агитации и других попыток нарушить избирательный процесс как примеры для образовательных кампаний в партийных организациях.

Отбор начался 7 ноября и, по данным агентства «Синьхуа», должен завершиться до конца июня 2027 года. Перед съездом кандидатов будут проверять местные дисциплинарные и антикоррупционные органы, а окончательный список делегатов объявят примерно за месяц до съезда.

Читай нас в