Прокурор Гильермина Чоуи во Фрай-Бентосе, Уругвай, 6 ноября получила срочный отчет армии о гибели трех военнослужащих во время ночного заплыва в реке Уругвай. Документ передали через Генеральную прокуратуру после того, как его получило Министерство обороны, сообщает The Rio Times.

Тренировка на реке Уругвай

Военнослужащие погибли в конце октября во время 64-го курса тактических водолазов возле Фрай-Бентоса в департаменте Рио-Негро. Погибшими названы Матиас Васелла, а также капралы Карлос Леандро Гомес и Хуан Роча.

Командующий армией генерал Марио Стивенацци заявил, что участники заплыва были привязаны к одной веревке, а часть военнослужащих осталась под водой. По данным издания, веревку перерезали после того, как некоторые участники запутались. Одного военнослужащего удалось спасти, тела трех других позднее нашли в реке. Причину гибели еще устанавливают.

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Отдельное уголовное расследование

После гибели военнослужащих армия начала срочное внутреннее административное расследование. Оно должно было установить, как планировали и санкционировали учения, какие меры безопасности предусмотрели и как происходило реагирование на чрезвычайную ситуацию.

Готовый отчет также должен поступить министру обороны Сандре Ласо, которая рассмотрит вопрос возможной ответственности. В то же время расследование прокуратуры продолжается отдельно от армейской проверки. Прокурор Чоуи должна проанализировать переданный документ в ближайшие дни.

Траур в стране

Правительство Уругвая объявило 3 и 4 ноября днями национального траура. Флаги на государственных зданиях, в казармах, на авиабазах и военных кораблях приспустили. Единственный выживший, второй лейтенант Брайан Руис, покинул отделение интенсивной терапии и находится в обычной палате Военного госпиталя в Монтевидео.

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