Prokuratorka Gillermina Choui we Fray Bentos w Urugwaju 6 listopada otrzymała pilny raport armii dotyczący śmierci trzech wojskowych podczas nocnego przepłynięcia rzeki Urugwaj. Dokument przekazano za pośrednictwem Prokuratury Generalnej po tym, jak otrzymało go Ministerstwo Obrony, informuje The Rio Times.

Ćwiczenia na rzece Urugwaj

Wojskowi zginęli pod koniec października podczas 64. kursu nurków taktycznych w pobliżu Fray Bentos w departamencie Río Negro. Zmarłych zidentyfikowano jako Matiasa Vasellę oraz kaprali Carlosa Leandro Gomeza i Juana Rochę.

Dowódca armii, generał Mario Stevenazzi, oświadczył, że uczestnicy przepłynięcia byli przywiązani do jednej liny, a część wojskowych pozostała pod wodą. Według publikacji linę przecięto po tym, jak niektórzy uczestnicy się zaplątali. Jednego wojskowego udało się uratować, a ciała pozostałych trzech później odnaleziono w rzece. Przyczyna śmierci jest nadal ustalana.

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Oddzielne śledztwo karne

Po śmierci wojskowych armia rozpoczęła pilne wewnętrzne dochodzenie administracyjne. Miało ono ustalić, jak zaplanowano i zatwierdzono ćwiczenia, jakie środki bezpieczeństwa przewidziano oraz jak przebiegała reakcja na sytuację nadzwyczajną.

Gotowy raport ma również trafić do minister obrony Sandry Lazo, która rozważy kwestię ewentualnej odpowiedzialności. Jednocześnie śledztwo prokuratury trwa niezależnie od kontroli prowadzonej przez armię. Prokuratorka Choui ma przeanalizować przekazany dokument w najbliższych dniach.

Żałoba w kraju

Rząd Urugwaju ogłosił 3 i 4 listopada dniami żałoby narodowej. Flagi na budynkach państwowych, w koszarach, bazach lotniczych i na okrętach wojskowych opuszczono do połowy masztu. Jedyny ocalały, podporucznik Brian Ruiz, opuścił oddział intensywnej terapii i przebywa na zwykłym oddziale Szpitala Wojskowego w Montevideo.

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