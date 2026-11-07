据Premium Times Nigeria报道，尼日利亚国家队主教练埃里克·谢勒未将门将马杜卡·奥科耶和前锋凯莱奇·伊希纳乔列入参加2027年非洲国家杯对阵坦桑尼亚的预选赛的24人名单。

门将和球队领袖

取代奥科耶进入门将阵容的是效力于南非奇帕联的斯坦利·恩瓦巴利、效力于塞浦路斯奥莫尼亚的弗朗西斯·乌佐霍，以及效力于英格兰查尔顿竞技的阿瑟·奥孔克沃。奥科耶曾入选尼日利亚队9月对阵马达加斯加和几内亚比绍的资格赛名单。

队长威尔弗雷德·恩迪迪、亚历克斯·伊沃比、阿德莫拉·卢克曼、摩西·西蒙和卡尔文·巴锡也获得征召。名单中的后卫包括奥拉·艾纳、塞米·阿贾伊、布鲁诺·奥涅马埃奇和布赖特·奥赛伊-塞缪尔，中场球员则包括阿尔哈桑·优素福、菲萨约·德莱-巴希鲁和穆巴拉克·苏莱曼。

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伊希纳乔落选名单

效力于土耳其布尔萨体育的伊希纳乔已在联赛中为俱乐部打入17球。10月，他还在尼日利亚队对阵俄罗斯的友谊赛中取得进球，该场比赛以3:3结束。不过，这名前锋未能进入本期参加正式比赛的名单。

尼日利亚将于11月13日在乌约的戈兹威尔·阿克帕比奥体育场迎战坦桑尼亚。次回合比赛将于11月17日在桑给巴尔的阿曼体育场举行。肯尼亚、坦桑尼亚和乌干达将共同举办2027年非洲国家杯。

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