Тренер Нігерії Шелль не викликав Іхеаначо та Окоє — Premium Times Nigeria

Тренер збірної Нігерії Ерік Шелль не включив воротаря Мадуку Окоє та нападника Келечі Іхеаначо до складу з 24 футболістів на відбіркові матчі Кубка африканських націй 2027 року проти Танзанії. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Воротарі та лідери команди

Замість Окоє до воротарської лінії увійшли Стенлі Нвабалі з південноафриканського «Чіппа Юнайтед», Френсіс Узохо з кіпрської «Омонії» та Артур Оконкво, який виступає за англійський «Чарльтон Атлетік». Окоє був у заявці Нігерії на вересневі матчі кваліфікації проти Мадагаскару та Гвінеї-Бісау.

До команди також викликані капітан Вілфред Ндіді, Алекс Івобі, Адемола Лукман, Мозес Сімон і Келвін Бессі. Серед захисників у заявці є Ола Айна, Семі Аджайї, Бруно Оньємачі та Брайт Осайї-Самуель, а серед півзахисників — Алхассан Юсуф, Фісайо Деле-Баширу та Мубарак Сулейман.

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Іхеаначо залишився поза заявкою

Іхеаначо, який грає за турецький «Бурсаспор», забив 17 голів у чемпіонаті за клуб. У жовтні він також відзначився голом у товариському матчі збірної Нігерії проти Росії, який завершився з рахунком 3:3. Водночас до поточного складу на офіційні зустрічі форвард не потрапив.

Нігерія прийме Танзанію 13 листопада на стадіоні «Годсвілл Акпабіо» в Уйо. Матч-відповідь відбудеться 17 листопада на стадіоні «Амман» у Занзібарі. Кенія, Танзанія та Уганда спільно прийматимуть Кубок африканських націй 2027 року.

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