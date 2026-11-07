Тренер сборной Нигерии Эрик Шелль не включил в состав из 24 футболистов вратаря Мадуку Окое и нападающего Келечи Ихеаначо на матчи отбора Кубка африканских наций 2027 года против Танзании, сообщает Premium Times Nigeria.

Вратари и лидеры команды

Вместо Окое в линию вратарей вошли Стэнли Нвабали из южноафриканского «Чиппа Юнайтед», Фрэнсис Узохо из кипрской «Омонии» и Артур Оконкво, выступающий за английский «Чарльтон Атлетик». Окое был в заявке Нигерии на сентябрьские матчи квалификации против Мадагаскара и Гвинеи-Бисау.

Также в команду вызваны капитан Уилфред Ндиди, Алекс Ивоби, Адемола Лукман, Мозес Симон и Келвин Бэсси. Среди защитников в заявке есть Ола Айна, Семи Аджайи, Бруно Оньемаечи и Брайт Осайи-Самуэль, а среди полузащитников — Алхассан Юсуф, Фисайо Деле-Баширу и Мубарак Сулейман.

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Ихеаначо остался вне заявки

Ихеаначо, играющий за турецкий «Бурсаспор», забил за клуб 17 голов в чемпионате. В октябре он также отличился голом в товарищеском матче сборной Нигерии против России, завершившемся со счетом 3:3. Однако форвард не вошел в текущий состав на официальные встречи.

Нигерия примет Танзанию 13 ноября на стадионе «Годсвилл Акпабио» в Уйо. Ответный матч состоится 17 ноября на стадионе «Амман» на Занзибаре. Кения, Танзания и Уганда совместно примут Кубок африканских наций 2027 года.

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