德国情报机构已加入对多个欧洲国家超市制冷系统网络攻击的调查。据《明镜周刊》报道，德国联邦宪法保卫局表示，这些事件正接受持续进行的情报调查。

联合中心参与此案

GAZ Hybrid混合威胁联合应对中心也在处理这些网络攻击。参与该中心合作的包括联邦宪法保卫局、德国联邦情报局和军事反情报局。

瑞典、比利时、爱沙尼亚、芬兰、卢森堡、意大利、爱尔兰、荷兰和葡萄牙报告称，超市的冷冻和冷藏设备遭到攻击。德国个别食品商店也记录到故障。三周前，法国超市的制冷设备遭受了一次大规模网络攻击。

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控制系统存在已知漏洞

德国联邦宪法保卫局表示，现有信息表明，遭攻击的控制系统中已知的漏洞被利用。德国联邦内政部的一名发言人称，以毁坏商品为目的操纵控制系统是一起严重事件。

德国当局目前没有能够明确将这些攻击与特定实施者或国家机构联系起来的数据。与此同时，联邦宪法保卫局表示，由国家协调的网络攻击威胁正在上升，并指出，俄罗斯国家行为体——侵略国——为回应欧盟制裁和德国对乌克兰的支持而采取行动的风险很高。

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